DORRIS (née Servant), Rita



À l'hôpital Cité de la Santé de Laval, le 18 décembre 2020, est décédée Mme Rita Servant (Dorris), à l'âge de 90 ans, épouse de feu Jean-Paul Dorris, elle était originaire de Montebello.Elle laisse dans le deuil ses enfants Charles (Caroline) et Jeanne (Michel), ses petits-enfants : Simon, François, Mathieu, Geneviève et Marianne, ses sept arrière-petits-enfants : Briana, William, Ethan, Mavrick, Victor, David et Henri, ses soeurs Pierrette et Diane, son frère Pierre, plusieurs neveux, nièces, parents et amis, ainsi que ses grandes amies Adrienne et Denise qui l'ont beaucoup côtoyée au cours des dernières années.En raison de la pandémie, les funérailles auront lieu à Montebello à une date ultérieure.