MORIN, André



À Montréal, le jeudi 31 décembre 2020 est décédé, à l'âge de 85 ans, André Morin.Il laisse dans le deuil son amie Lorraine Marquis, sa fille Johanne Morin (Gilles Lapierre), son petit-fils André Morin, son arrière-petite-fille Kaïla Morin, ses frères et soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille se recueillera au complexe funéraire :le vendredi 8 janvier 2021 de 10h à 12h, suivi d'une cérémonie privée et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.