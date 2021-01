FORGUES, Francine



À Brossard, le 28 décembre 2020, Francine Forgues nous a quittés pour son ultime voyage.Fille de feu Robert Forgues et de feu Jacqueline Lafond, elle laisse dans le deuil son conjoint des 37 dernières années Normand LeBel, son frère André Forgues (Marie Berger), sa nièce Valérie Forgues (Réjean Bolduc) et son petit neveu qu'elle aimait tant Nathaniel Bolduc, son beau-frère Robert Maltais (feu Lorraine LeBel), son neveu François Maltais (Brigitte Jean) et sa nièce Caroline Maltais (feu Claude Jean), en plus de parents et amis ainsi que tous ses amis de Réseau Sélection St-Charles.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de service religieux.Un don pour la Société canadienne du cancer serait apprécié.Vu les circonstances actuelles, un dernier salut à sa mémoire est reporté à une date ultérieure.