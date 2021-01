PELLETIER, Lucille



À Laval, le 1er janvier 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Lucille Pelletier, épouse de feu Réal Dallaire.Elle laisse dans le deuil ses fils Gaétan (Francine) et Alain, ses petits-enfants Jacynthe (Sébastien), François (Marie-Josée) et Bruno (Alice), ses arrière-petits-enfants, ses frères Conrad (Agathe), Clément (Ginette) et sa soeur Pierrette ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis. L'ont précédée, ses frères Laurent, Rémi (Judith) et Lucien ainsi que sa soeur Monique.Devant la situation actuelle, veuillez noter que l'exposition et la cérémonie seront célébrées en privé.