Beauchemin, Guy

La tristesse d'avoir perdu un père, un grand-père, un beau-père, un frère, nous incombe en ce jour. Celle de devoir vous l'annoncer également.Le 24 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Guy Beauchemin, fondateur du bureau d'assurances Guy Beauchemin inc.Généreux, avec une personnalité attachante et joyeuse, sa famille était sa grande fierté. Il demeurait à Varennes depuis sa tendre enfance.Il laisse dans le deuil ses filles Joanne (Michel Morin), Lyne (Richard Beaulieu) et Myriam (Pascal Choinière); ses petits-enfants Maxime, Hubert (Audrey), feu Jérémie, Marie-Christine (Pascal), Anne-Philippe (Emmanuel), Julien (Maria Leonor), Mathilde, Xavier et Maëlle; ses arrière-petits-enfants : Samuel et Florence ; ses frères et soeurs Rita, Claude, Léon (Yolande Nadeau), Claudette et Lucille, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Sa mémoire restera éternelle à travers sa famille et ses amis et nous désirons nous souvenir des moments festifs qu'il savait créer.Nous tenons à remercier très chaleureusement le personnel de la Maison Source Bleue pour les excellents soins prodigués et leur soutien.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Source Bleue de Boucherville.En raison des circonstances actuelles, une célébration en sa mémoire aura lieu à une date ultérieure.cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941