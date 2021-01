BERNARD, Lucette



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Lucette Bernard survenu à Montréal le dimanche 3 janvier 2021 à l'âge de 80 ans.Elle laisse dans le deuil ses fils Éric (Julie) et Carl, ses frères Jacques (Diane), Rénald et feu Jocelyn (Agathe), son petit-fils Henri, sa belle-soeur Denise ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un service aura lieu à une date ultérieure en été 2021 au Lac St-Jean.