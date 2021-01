GAUTHIER, Roger



Le 29 décembre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé Roger Gauthier, fils de feu Roland Gauthier et feu Simone Turenne.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Léo, Lise (Jean-Guy Pelletier), Jean et Diane (Jean-Yves St-Pierre), neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des restrictions entourant la pandémie de la COVID-19, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Arrangements funéraires confiés à la: