MÉNARD, Mario



De Boisbriand, le 24 décembre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Mario Ménard, époux de Mme Chantal Meloche.Outre sa bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants Esther (Alexandre) et Simon (Mélanie), ses petits-enfants Arthur, Camille et Félix, ses frères et soeurs Johanne (Jean-Robert), Daniel (Jacinthe), Chantal (Jules) et François (Sandy), ses tantes, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et de précieux amis.En raison des circonstances actuelles, la famille tiendra une cérémonie commémorative en l'honneur de M. Ménard à une date ultérieure.www.salonsfunerairesguay.com