NADON, Jacques



De Saint-Benoît, le 31 décembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Jacques Nadon, époux de feu Mme Thérèse Desroches.Il laisse dans le deuil ses enfants Denise (Réal Lemieux), Diane (Normand Corbeil), Francine (Gilles Dion), Roger et Lise (Marc Vendette), ses petits-enfants Vincent L'Allier, Julien Giasson, Olivier Nadon-Vendette, Antoine Nadon-Vendette, Caroline et Marie-Ève Dion, ses arrière-petits-enfants Alice et Émile ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934