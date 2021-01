VIAU, Jeannine

(née Cousineau)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Cousineau, de Vaudreuil-Dorion, décédée le 29 décembre 2020 à l'âge de 88 ans, épouse de feu M. Joseph Viau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy, Carole (Robert) et Michel, ses petits-enfants Mélissa (Jeffrey) et Éric, son arrière-petite-fille Olivia, son frère Jacques, ses soeurs Laurette, Gisèle, Cécile, Pauline et Marie-Paule, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, son filleul Sylvain, sa meilleure amie Marcelle ainsi que parents et amis.En raison des restrictions actuelles, les funérailles se dérouleront à une date ultérieure. Nous vous invitons à consulter régulièrement l'avis de décès pour une plus récente mise à jour.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com