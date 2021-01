PELLETIER, Edgar



De Pointe-aux-Trembles, le 26 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Edgar Pelletier, époux de feu Monique Plourde.Prédécédé de ses frères feu Réal, feu Valmont, feu Maurille, feu Jean et sa soeur feu Marcienne, il laisse dans le deuil ses enfants Réjeanne (Robert), Rose-Aline (Réal), Réginald (Laura), Raymonde (Guy), Rémi-Alain (Louise), ses petits-enfants Mireille-Edith, Elisabeth, Guillaume, Geneviève, ses arrière-petits-enfants Frédérique, Félix, Loric, Édouard, Léanne, Anaïs, son frère Martin (Louison), ses soeurs Juliette, Sr Rollande, Carmelle (Raymond-Marie), Marie-Laure (Marion), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.