HAYES, Agathe (née Leroux)



Le mercredi 23 décembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Agathe Leroux, de Pointe-des-Cascades.Elle laisse dans le deuil son époux Ronald Hayes, ses enfants Steven (France), Christine (feu David), Marlène, Daniel, Johanne (Jean-Pierre) et Robert, ses petits-enfants Alexandra, Sophie, Stéphanie, Anthony, Sébastien, Nicolas et Marc-Antoine, ses arrière-petits-enfants Rafaël, Jack et Bennett, son frère Maurice (Nicole), ses soeurs Jeannine (feu Yvon) et Lise (Claude), ses belles-soeurs Helen et Denise, ses neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis.En raison des restrictions actuelles, les funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité.Un merci spécial à l'équipe de soutien à domicile du CLSC de Vaudreuil-Dorion et aux préposées Tania Cormier et Jessica Mercier pour les excellents soins prodigués.Des dons à la Société Alzheimer du Suroît seraient grandement appréciés.