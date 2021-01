SANCHE, Monique



À Montréal, le dimanche 8 novembre, Monique nous a quittés tout doucement, sans qu'on s'y attende, à l'âge de 63 ans. Monique rejoint ses parents, Émile et Denise (Lefebvre) ainsi que son frère Yves.Elle laisse dans le deuil ses soeurs, Louise (Claude Mongeau) et Danielle (Jean-Pierre Goulet), ses frères, Robert (Diane Vincent), Gilles (Myriam Dansereau) et Claude (Jeanne Van Geenhoven), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Monique laisse également dans le deuil sa deuxième famille, le groupe de la chorale Le Choeur de l'Art Neuf qui avait une place privilégiée dans son coeur.Son départ créera certainement un grand vide dans la communauté des Scrabbleurs où elle s'est impliquée depuis de très nombreuses années tant par sa passion pour ce jeu que pour sa participation à l'organisation de tournois.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en privé, le samedi 9 janvier 2021 à l'église Sainte-Madeleine d'Outremont à 14h. Merci de votre compréhension. Par contre, la cérémonie sera transmise en direct sur le site de la paroisse Sainte-Madeleine d'Outremont sur YouTube.https://www.youtube.com/c/%C3%89gliseSainteMadeleine/playlistsVos marques de soutien peuvent s'exprimer par un don à la chorale Le Choeur de l'Art Neuf dont Monique était si fière. www.artneuf.comVos messages de sympathie peuvent être envoyés via le site internet de