CHARLAND, Armand



À Pointe-Claire, le 17 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Armand Charland, époux de feu Madame Laurette Bowles.Il laisse dans le deuil ses enfants, André (Rosa-Maria Delibero), Danièle (Michel Goulet) et Claude, ses petits-enfants Elyse, Justin, Matthew (Cristelle), Francis et Ann-Marie, ses arrière-petits-enfants Emilie, Léo et Olivier, ainsi que plusieurs parents et amis.Une célébration commémorative aura lieu à une date ultérieure, vue la situation sanitaire.