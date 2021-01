GODIN,Lise



Le 21 décembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Lise Godin, épouse de feu M. Jean-Claude Caron.Elle laisse dans le deuil ses fils, Alain (Denise), Laurent (Martine), Richard (Lucie), ses petits-enfants Dominic (Silda), Judith, Charles (Josianne), Alexandre, ses arrière-petits-enfants Simon, François Xavier, Zoé, Maélie, Alice et Mia, ses frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Une cérémonie privée se tiendra à l'église La Nativité, 155 chemin de St-Jean, La Prairie, le samedi 9 janvier 2021 à 13h.Un don à la Société Alzheimer serait grandement apprécié.La famille tient à remercier le Centre Marcelle Ferron pour les bons soins prodigués.