RUEL, Yolande



À Montréal, le mardi 29 décembre 2020 est décédée, à l'âge de 93 ans, Yolande Ruel, épouse de feu Paul Lavallée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Julie Cormier), Danielle et Suzanne (Mitch Hammer), ses petits-enfants Martin (Isabelle), Guillaume (Audrey), Flavie (Thierry), Carolyn (Martin), Laura (Martin) et Éric, ses arrière-petits-enfants Sarah-Ève, Gabriel, Sophie, Jacob et Louis, ses soeurs Lisette (Denis) et Micheline (Michel), sa belle-soeur Jeanne, de même que plusieurs parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, les funérailles auront lieu ultérieurement.