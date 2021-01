DÉPATIE, Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Claude Dépatie, survenu le 24 décembre 2020, à l'âge de 84 ans. Il était l'époux de feu Murielle Nolin.Il laisse dans le deuil ses fils feu Richard et André (Francine), ses petits-enfants Émilie, Valérie, Simon, Janice, Patrick, Richard, Samantha, ses arrière-petits-enfants, ses frères Roland (Rita) et Pierre (Nicole), son amie Lise, la mère de ses enfants Françoise Labrecque ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.La famille tient à remercier l'équipe de l'unité des soins palliatifs du Manoir Trinité pour les bons soins.Les services funéraires ont été confiés à la