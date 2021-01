LACOMBE, Ginette

(née Masson)



À Mascouche, le 27 décembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Ginette Lacombe Masson, épouse de feu M. Alain Lacombe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéfanie (Ghislain), Sandra (Sébastien) et Éric, sa belle-fille Sophie, ses petits-enfants Corinne, Simon, Éloise, Hugo, Alissia, Lilianne, Olivia et Charles, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 janvier 2021 de 14:00 à 17:00 au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEwww.salonsfunerairesguay.comDes dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.