CARON, Jean-Guy

À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Caron, époux de feu Gratia Gingras. Il était le fils de feu Georges-Henri Caron et de feu Yvonne Mailloux. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille, Hélène Caron (Yvan Lépine); son petit-fils, Maxime Guénette; son amie, Thérèse Lemay; son frère et sa soeur: Claude Caron (Liliane Juneau) et Micheline Caron (André Hardy); ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au1600, AV. LE GENDREQUÉBEC - G2G 2W5le vendredi 8 janvier 2021, de 19h à 21h.Le service religieux sera célébré le samedi 9 janvier 2021, à 11h, en l'église Saint-Mathieu, 3155, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.Étant donné la situation actuelle reliée à la COVID-19, la famille vous accueillera pour les condoléances. Cependant, une limite de 25 personnes devra être respectée lors du service religieux. Le port du masque est obligatoire pour tous.L'inhumation aura lieu le lundi 11 janvier 2021, à 14h, au cimetière St-Maxime, 3590, Sir Wilfrid-Laurier à Saint-Hubert, J3Y 5Y9.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, av. du Président-Kennedy, Montréal, QC, H3A 3S5, 514 861-9227.