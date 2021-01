GRAVEL, Marie-Berthe

(née Lavoie)



Madame Marie-Berthe Gravel (née Lavoie) est décédée le 29 décembre 2020, à l'âge de. Elle est allée rejoindre son époux Jacques (1976) et son fils Olivier (2003).Elle laisse dans le deuil: ses enfants Jean-Eudes (Laure Tremblay), Jean-Yves et Ruth, ses petits-enfants Danielle, Élaine-Marie, Claude, Anne, Alain et Daniel, ainsi que ses treize arrière-petits-enfants.En raison de la situation sanitaire actuelle, le service funèbre sera célébré à une date ultérieure.