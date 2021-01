Des liens entre l'édition actuelle du CH et les Blues de 2019

Le défenseur Joel Edmundson n’est pas tombé dans le piège de prédire la coupe Stanley au Canadien, mais il est visiblement très satisfait de la composition du club montréalais.

En tant que vainqueur du championnat avec les Blues de St. Louis en 2019, il a bien voulu tracer des liens entre l’édition actuelle du CH et celle des Blues, il y a deux ans.

«Nous avons des défenseurs avec un bon gabarit, de bons gardiens et des joueurs avec de bonnes habiletés à l’attaque», a-t-il résumé, mercredi, en marge du camp d’entraînement, précisant que la taille des joueurs est particulièrement importante dans les séries éliminatoires.

À propos de son expérience en tant que vainqueur de la coupe Stanley, Edmundson avait un message tout simple pour ses nouveaux coéquipiers: «ce n’est pas facile de gagner, il faut faire des sacrifices comme bloquer des rondelles et le faire à chaque match».

Une bonne chimie avec Petry

Edmundson, qui complète une paire avec Jeff Petry en défensive, s’est aussi montré enthousiaste face à son nouveau partenaire, lui qui était régulièrement employé avec Alex Pietrangelo à St. Louis.

«Jeff (Petry) est tellement un bon patineur, notre chimie est bonne depuis le début du camp et c’est excitant de savoir que la saison commencera bientôt», a-t-il dit.

Rappelons qu’au terme de ce court camp d’entraînement, le Canadien doit amorcer sa saison dès le 13 janvier, à Toronto, contre les Maple Leafs.

À Montréal pour gagner

Un autre nouveau venu au sein du club montréalais et ancien vainqueur de la Coupe Stanley a pris la parole, mercredi, soit Tyler Toffoli.

«Peu importe ce que je peux faire pour aider, que ce soit sur la patinoire ou à l’extérieur, je vais le faire, a indiqué le vétéran, qui a pour sa part remporté la coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles en 2014. Marc Bergevin a rassemblé de bons éléments et maintenant, nous sommes ici pour une chose et c’est pour gagner.»

«Ils sont tous deux très bons joueurs et ils sont arrivés au camp en bonne forme, a ajouté Toffoli, à propos de ses compagnons de trio Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia. Nous allons apporter de l’énergie, ces deux gars-là sont bons en échec avant. Il faudra diriger des lancers au filet et évidemment, inscrire des buts.»

Josh Anderson surprend par sa vitesse

L'attaquant Josh Anderson complétait à nouveau un trio avec Jonathan Drouin et Nick Suzuki, mercredi à Brossard, au camp d’entraînement du Canadien de Montréal.

Plus tôt cette semaine, Drouin et Suzuki ont chacun mentionné la surprenante vitesse d’Anderson. Confronté à ces propos, le joueur de 6 pi et 3 po arborait sa confiance habituelle.

Ben Pelosse / JdeM

«Je pense que ma vitesse est mon atout principal et mon jeu physique aussi, a noté Anderson, au terme de l’entraînement de mercredi. Je vais tenter d’être un élément-clé dans notre jeu.»

Il a ensuite vanté ses partenaires de trio, particulièrement le jeune Suzuki.

«Suzuki est lui-même un joueur très rapide et il travaille fort dans les deux sens de la patinoire, a-t-il qualifié. C’est également un joueur très intelligent.»

Parmi ses nouvelles tâches, comparativement à la façon qu’on l’utilisait plus récemment chez les Blue Jackets de Columbus, Anderson s’est montré enthousiaste de jouer en supériorité numérique.

«On veut une présence physique devant le filet et ce sera mon rôle [sur le jeu de puissance], a-t-il noté. L’objectif pour moi sera aussi de profiter de quelques retours.»

Corey Perry: un modèle

Pour poursuivre sa progression à l’attaque, Anderson s’est dit particulièrement heureux de la venue de Corey Perry avec le Canadien. Le jeune homme de 26 ans a avoué suivre les exploits de Perry depuis l’époque où celui-ci portait les couleurs des Knights de London, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

Anderson avait une dizaine d’années quand Perry, à sa dernière saison avec les Knights (en 2004-2005), avait récolté 130 points en 60 matchs en saison régulière avant d’aider grandement l’équipe à remporter la Coupe Memorial. Anderson devait aussi porter éventuellement les couleurs des Knights, de 2011 à 2014.

- Tous les trios demeuraient d’ailleurs inchangés par l’entraîneur-chef Claude Julien tout comme les paires à la ligne bleue, mercredi. Encore une fois, Corey Perry, Ryan Poehling, Michael Frolik étaient les joueurs se retrouvant sur le trio supplémentaire à l’attaque. Xavier Ouellet et Victor Mete semblent être les défenseurs en extra.