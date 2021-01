BARBE, Jean-Paul



À Mont-Tremblant, le 22 décembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jean-Paul Barbe, époux de Mme Délia Lavigne.Outre son épouse Délia, il laisse dans le deuil ses enfants Micheline, Claude (Johanne), Denis (Yvette), Danielle (Réal), Suzanne (Carroll), Johanne (Réjean) et Christine (Bernard), ses 16 petits-enfants, ses 26 arrière-petits-enfants et ses 2 arrière-arrière-petites-filles Jade et Ève, sa soeur Jacqueline, ses belles-soeurs Germaine et Madeleine, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Nous tenons à remercier les médecins et le personnel dévoué de l'hôpital de Ste-Agathe, le personnel du CHSLD de Mont-Tremblant ainsi que les travailleuses sociales.Les funérailles auront lieu ultérieurement au printemps.La famille vous remercie pour vos témoignages de sympathie.