GOSSELIN (PERRAULT), Lise



À l'hôpital de Magog, le 27 décembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Lise Perrault Gosselin, épouse de monsieur Roger Gosselin, fille de feu Léopold Perrault et de feu Lucrenne Pinet.Outre son époux, madame Perrault Gosselin laisse dans le deuil sa fille Chantal Gosselin (Marc Lussier) et son fils Stéphane Gosselin (Sylvia Rochon); ses petits-fils Maxime Lussier (Véronique Blais) et Alexandre Lussier (Charlie Provencher); ses frères et soeurs : feu Gemma, feu Gaëtane, Francine, Bertrand, feu Marielle, Daniel, feu Céline, feu Gisèle, feu Suzanne, feu Carmelle, feu Guy, feu Michel et Christiane ainsi que leur conjoint et conjointe; sa belle-famille Gosselin Denis, Jeannine, Jean et feu Pierre. Elle laisse également ses cousins et cousines, neveux, nièces autres parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du CHUS Hôtel-Dieu et de l'Hôpital de Magog pour les bons soins prodigués à madame Perrault Gosselin. Un remerciement tout particulier au Dr Morin et au Dr Trudel.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs de l'Hôpital de Magog.Un hommage à madame Lise Perrault Gosselin aura lieu en toute intimité à la chapelle de la Coopérative funéraire de l'Estrie. Vous pourrez suivre la cérémonie sur notre plateforme virtuelle vendredi le 8 janvier 2021 à 13h30 en cliquant sur l'onglet : Diffusion en direct. La cérémonie sera disponible pendant une durée de 90 jours sur notre plateforme virtuelle.DE L'ESTRIEwww.coopfuneraireestrie.com