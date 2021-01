Retour en classe: 11 janvier au primaire, 18 janvier au secondaire

Au primaire, le retour à l’école se fera comme prévu le 11 janvier alors que les élèves du secondaire retourneront en classe une semaine plus tard, soit le 18 janvier. Les mesures sanitaires seront toutefois renforcées: au primaire, le port du masque sera obligatoire lors des déplacements pour tous et devra être porté en classe en cinquième et en sixième année.

Les services de garde scolaires demeureront ouverts et accessibles à tous les enfants qui y sont inscrits, comme à l’habitude.

Après avoir jonglé avec différents scénarios, le premier ministre François Legault a finalement décidé de ne pas repousser le retour en classe au primaire.

«Pour moi, c’est la priorité l’école. On doit ça à nos jeunes, nos enfants, ils doivent pouvoir continuer d’apprendre», a affirmé M. Legault lors du point de presse mercredi.

Dès lundi au primaire, les élèves de première à quatrième année devront toutefois porter le masque dans les corridors et les aires communes alors que le couvre-visage sera obligatoire en tout temps à la fin du primaire, y compris pendant les cours.

Avant le congé des Fêtes, les élèves de cinquième et sixième année devaient le porter uniquement lors des déplacements.

Seuls les élèves de maternelle seront exemptés du port du masque à l’école.

Distribution de masques au secondaire

Au secondaire, deux masques de procédure par jour seront distribués à chaque élève et enseignant lors du retour en classe le 18 janvier. Tous devront porter le masque en classe, sans exception.

Ces mesures supplémentaires aideront à pallier le «potentiel problème qu’amènent les aérosols», a précisé le premier ministre.

La ventilation des classes fera notamment l’objet d’un point de presse du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, vendredi.

Des mesures sanitaires supplémentaires pourraient être annoncées, alors que des mesures d’aide pour la réussite des élèves, la réorganisation des examens et des ressources en santé mentale sont aussi dans la mire.

Les élèves qui ont des symptômes ou qui ont eu des contacts lors du congé des Fêtes sont aussi encouragés à aller se faire tester avant leur retour en classe.

Garderies ouvertes

Les centres de la petite enfance et les garderies demeureront par ailleurs ouverts. Les parents qui le peuvent sont toutefois invités à garder leurs enfants à la maison.

Québec donne aussi le feu vert à la réouverture des bibliothèques municipales, afin de permettre aux élèves qui n’ont pas internet à la maison d’y avoir accès.

– Avec la collaboration de Geneviève Lajoie

Retour en classe: à savoir

PRIMAIRE

11 janvier: retour en classe (comme prévu)

Port du masque lors des déplacements: tous les élèves sauf ceux de maternelle

Port du masque en classe: cinquième et sixième année

Services de garde scolaires accessibles à tous

SECONDAIRE