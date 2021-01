PATENAUDE, Nicole



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Nicole Patenaude survenu à l'Hôpital Sacre-Coeur le jeudi 24 décembre 2020 à l'âge de 74 ans.Précédée par ses parents Gaston Patenaude et Simone Paradis, ses frères et soeur : Michel, Louise et Pierre. Elle laisse dans le deuil sa soeur Sylvie (Claude Stockless), sa compagne de vie Diane Gervais, son beau-frère Denis Carrette, son neveu Jean-François, sa nièce Martine ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 10 janvier 2021 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.