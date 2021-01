DUMAS, Gaston



À Sainte-Dorothée (Laval), est décédé le 30 décembre 2020 à l'âge de 91 ans, M. Gaston Dumas.Outre ses deux enfants, Carole et Daniel, il laisse dans le deuil sa conjointe, Gisèle Juteau et ses trois filles (Johanne, Sylvie et Kathleen), leurs conjoints et enfants, sa soeur Bérangère et plusieurs parents.Bien connu du monde des affaires de la région d'Amos en Abitibi, il laisse également derrière lui de nombreux amis.En raison des circonstances actuelles, une célébration aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité de la famille proche.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à :