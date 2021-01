Le virus ne contamine pas les hassidiques?

Ainsi, des écoles juives hassidiques, elles, ont décidé de rester ouvertes, malgré les consignes du gouvernement.

Quoi, le virus te demande quelle est ta religion avant de frapper ?

Si tu réponds que tu fais partie d’une communauté hassidique, il te dit Shalom et continue tranquillement son chemin sans t’embêter ?

DES GANTS BLANCS

Ce qui est choquant, dans toute cette histoire, est de voir à quel point les autorités sont mal à l’aise lorsque vient le temps de sévir contre les « minorités religieuses ».

Soudainement, ça devient « délicat ».

Pourquoi ?

Les lois sont les mêmes pour tout le monde, quel que soit le dieu que tu idolâtres, non ?

Imaginez si c’était une école « ordinaire » qui avait décidé de rester ouverte...

Ça aurait pris une minute pour que la police débarque.

Mais c’est une école religieuse. Et pour juifs hassidiques, en plus.

Alors on met des gants blancs, de peur de passer pour racistes.

Qu’est-ce qu’il y a de raciste à faire respecter une loi ou un règlement ?

Il y a des lois pour les Blancs, les Noirs, les gais albinos, les nains handicapés non genrés et les juifs hassidiques, maintenant ?

Remarquez, ça ne m’étonnerait pas.

Les militants antiracistes sont tellement crinqués que tout est possible, avec eux.

Il y a sûrement quelqu’un quelque part qui va nous dire que le confinement et les consignes sanitaires sont racistes, sexistes et homophobes, car imposés par des hommes blancs hétéros de plus de 50 ans.

La militante française d’origine ivoirienne Maboula Soumahoro (qui enseigne à l’Université de Tours) a déjà déclaré : « L’homme blanc ne peut pas incarner l’antiracisme et, à mes yeux, il ne peut pas avoir raison contre une Noire et une Arabe ».

Alors à partir de là...

ACCOMMODEMENT DÉRAISONNABLE

Je l’ai dit et le redis : c’est fou tout ce qu’on accepte sous prétexte de respecter la liberté de religion.

Récemment, un homme et une femme qui ont été élevés par des parents hassidiques (donc, qui ont été embrigadés dès leur naissance dans cette communauté) ont décidé de poursuivre le gouvernement du Québec pour les avoir abandonnés.

« À part la religion, on n’a strictement rien appris à l’école, ont-ils fait valoir. Résultat : quand on est sortis de là, on était complètement ignorants. Incapables de fonctionner en société. »

Ils accusaient le gouvernement de les avoir laissés tomber. De ne pas avoir appliqué les lois de l’instruction publique à la communauté et aux écoles hassidiques, sous le prétexte que « c’est comme ça que ces gens-là vivent ».

Malheureusement, ces deux individus courageux ont perdu. Leur cause – pourtant tout à fait légitime – n’a pas été retenue.

Preuve que devant la religion, les autorités prennent leur trou.

Pourtant, une religion est une idée, une conception du monde.

Nous viendrait-il en tête de ne pas sévir contre une école délinquante sous prétexte qu’elle est « communiste » ou « capitaliste » ?

ENFANTS OUBLIÉS

Le 14 janvier, le Club illico nous permettra de visionner Cultes religieux : des enfants oubliés, un documentaire en deux épisodes de Marie-Claude Barrette et Patricia Beaulieu, que l’on dit extrêmement percutant.

Sur, justement, ces enfants que l’on abandonne sous prétexte de respect de la liberté religieuse.

Je peux vous dire qu’à minuit et une minute, je serai à l’écoute.