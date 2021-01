L’urgence de vacciner

Le premier ministre François Legault s’apprêterait à reconfiner les Québécois.

Il n’a plus le choix. Pour une multitude de facteurs, la contamination communautaire de la COVID-19 est hors de contrôle.

La seule certitude est qu’à moins d’un miracle, la vraie lumière au bout du tunnel est de vacciner rapidement une forte majorité de la population. Or, contrairement à Israël avec ses 150 000 vaccinations par jour, l’achat et la distribution de vaccins piétinent au Canada.

C’est aussi le cas en Europe, mais face à une pandémie, on ne se console pas de sa propre turpitude avec celle des autres. Au Québec, à peine 30 000 personnes ont été vaccinées sur les modestes 88 000 doses reçues.

On ne sait pas non plus si ces personnes recevront leur deuxième dose dans les délais prescrits. Selon la Montreal Gazette, des infirmières vaccinées en décembre ont reçu un appel annulant le rendez-vous de leur seconde dose.

Elles sont en colère. Avec raison. Selon le fabricant Pfizer-BioNTech, l’efficacité de la première dose du vaccin n’est que de 52 %. Avec la deuxième dose, si donnée dans les 21 jours, elle atteint 95 %. Ce n’est pas un détail.

Trop d’intermédiaires

Au Canada, seulement 120 000 personnes ont été vaccinées. Le journaliste André Picard notait hier dans le Globe and Mail qu’en une seule journée, Israël vaccine plus de gens que ça ! Le fossé est immense.

Hier, Justin Trudeau se disait « frustré » de voir des provinces bloquer des doses dans des congélateurs. Le fait est que même en comptant celles-ci, les vaccins leur arrivent trop lentement. Même l’arrivée de 1,2 million de doses de Pfizer/BioNTech et Moderna d’ici la fin janvier, est une goutte dans l’océan.

Autre problème : au Canada, il y a trop d’intermédiaires politiques et bureaucratiques entre les vaccins et l’acte de vacciner. Le fédéral achète les vaccins et approvisionne les provinces. Lesquelles sont ensuite maîtresses de la logistique : répartition, choisir les « groupes prioritaires », vaccination, etc.

Au Québec, chaque méga CIUSSS identifie ensuite ses « clientèles » cibles sur son propre territoire. Bref, ça fait plusieurs couches d’interventions où, sans une coordination nettement plus resserrée, les ratés peuvent s’installer.

Le vrai contrat moral

L’État d’Israël, il est vrai, est unitaire. Son système de santé, à l’opposé du nôtre, est à la fine pointe des dernières technologies et archi bien organisé. Des centaines de centres de vaccination opèrent 24/7.

Conscient de l’urgence de sortir son pays de la pandémie au plus vite – et de se faire réélire –, le premier ministre Benjamin Netanyahu a mis le paquet très tôt. Financièrement et logistiquement. Les résultats sont au rendez-vous.

Au Canada, on est loin du compte. Justin Trudeau répète qu’une majorité de Canadiens serait vaccinée d’ici septembre. En Israël, 5 millions de citoyens – 62 % de sa population –, le seront d’ici la fin mars. Méchante différence.

Il faut donc faire beaucoup mieux. Au Canada, le vrai « contrat moral » entre les citoyens et les décideurs politiques, tous paliers confondus, c’est là qu’il devrait être. Oui au reconfinement, même sévère, mais accompagné d’une vaccination massive et rapide.

Sinon, dès qu’on déconfinera à nouveau, les dommages de la COVID-19 se poursuivront. Israël montre la voie. Malgré nos différences, il est urgent de s’en inspirer le plus possible.