Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 7 janvier:

«À vos marques... Party!»

Rebelle et solitaire depuis les débuts du secondaire, une adolescente qui en est à sa dernière année avant le cégep voit son quotidien scolaire transformé par l’arrivée d’une nouvelle élève qu’elle doit prendre sous son aile. Film québécois mettant en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin, Mariloup Wolfe et Jason Roy-Léveillée.

Jeudi, 12 h, Télé-Québec.

«Sylvie Bernier: le jour où je n’ai pas pu plonger»

La championne olympique Sylvie Bernier a dû surmonter une vive épreuve avant de remettre les pieds dans l’eau. L’ancienne plongeuse québécoise a été aux premières loges de la noyade de Raphaël, son regretté neveu. Dans ce documentaire, elle revient sur cette période difficile.

Jeudi, 14 h, ICI Explora.

«Caméra café»

À quelques jours du dévoilement de sa nouvelle mouture, la comédie s’articule grâce aux anciens collègues, dont Jean-Claude (Pierre Brassard). Ce dernier quitte son emploi afin de vivre son amour à Las Vegas. Puis, il se sépare et discute avec un psychologue en lien avec son demi-fils.

Jeudi, 19 h 30 et 23 h, Prise 2.

«Un zoo pas comme les autres»

Même si la pandémie frappe, il faut toujours s’occuper des animaux. Les bébés ont particulièrement besoin d’attention, comme le savent très bien Clifford et Émilie. Généralement épaulé par une horde d’employés dévoués, le couple commence la troisième saison seul dans son zoo, avec une longue liste de tâches.

Jeudi, 20 h, TVA.

«1res fois»

Véronique Cloutier est de retour à la barre de son émission où les souvenirs et les gens marquants s’enchaînent pour ses invités, qui passent par toute la gamme des émotions. Pour son premier rendez-vous de l’année, l’animatrice a réservé plusieurs surprises au comédien Vincent Graton et à la chanteuse Roxane Bruneau.

Jeudi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Très Ralph»

Couturier international, dont le nom est célèbre dans le monde entier, Ralph Lauren est le centre d’intérêt de ce documentaire qui emprunte son riche parcours. De sa jeunesse dans le Bronx au succès international, l’homme aujourd’hui octogénaire est à la tête d’un véritable empire.

Jeudi, 22 h, Canal D.

«Arnaque américaine»

Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper et Jennifer Lawrence tiennent le haut de l’affiche de ce film nommé 10 fois aux Oscars en 2014. Ils évoluent dans un univers où un criminel et sa maîtresse doivent impérativement aider un agent du FBI à réussir une plus grosse prise.

Jeudi, 23 h, MOI ET CIE.