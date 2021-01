Sébastien Kfoury, vétérinaire-vedette

À cheval (sans mauvais jeu de mots) sur ses carrières de vétérinaire, d’entrepreneur et d’animateur, Sébastien Kfoury est tombé dans la marmite de la télévision quand il était petit, à l’instar d’Obélix dans la potion magique.

Depuis 20 ans, le vétérinaire-vedette de 45 ans allie ses deux passions: le bien-être animal et les communications.

Mais, bien avant de porter le sarrau, Sébastien Kfoury aimait déjà la caméra et celle-ci le lui rendait bien: adolescent, il jouait dans des publicités, des courts métrages et tenait des petits rôles dans des séries télévisées.

Diplômé dans sa discipline en 2000, il a partagé ses connaissances du monde animal grâce à des chroniques à «Salut Bonjour», «Deux filles le matin», «Marina» et «Entrée principale», entre autres.

Depuis 10 ans, son nombre de vitrines s’est accru. Sébastien Kfoury a maintenant ses émissions bien à lui, comme «Bêtes curieuses» à TV5, et «Animo», «Brigade Animo» et «Les poilus» (de nouveaux épisodes seront en ondes au printemps prochain) à ICI Télé.

Depuis septembre, on le retrouve aussi dans son propre docu-réalité, «Dr Sébastien, vétérinaire», qui le suit dans sa pratique quotidienne.

«Mon objectif, c’est toujours de montrer l’envers du décor du rôle de vétérinaire, explique Sébastien Kfoury. C’est une profession un peu mythique. Beaucoup de gens ont rêvé de faire ce métier parce qu’ils aiment les animaux. Il y a en effet un côté magique à ce boulot, mais aussi des aspects un peu plus sombres et stressants, que les gens ne soupçonnent pas. J’aime montrer tous les gens qui travaillent à l’arrière d’une salle de consultation d’urgence comme la mienne. Je veux que le public puisse voir notre réalité sans filtre.»

PHOTO COURTOISIE/Radio-Canada

Urgence et stress

Ce sont ses patrons producteurs chez Trio Orange qui ont vu dans les activités quotidiennes de Sébastien Kfoury matière à concevoir un docu-réalité, fascinés qu’ils étaient par le récit de ses journées de travail.

De fait, celui qui pratique au Centre Vétérinaire Rive-Sud, un hôpital d’urgence 24 h, depuis ses premiers pas dans le métier, est aussi propriétaire et président du Groupe Vétéri-Médic inc, un groupe de 13 hôpitaux localisés sur l’île de Montréal, la Rive-Sud et la Rive-Nord, et comptant plus de 500 employés.

Dans «Dr Sébastien, vétérinaire», les quatre épisodes portent sur la frénésie de l’urgence, les origines libanaises de Sébastien et l’influence de son père dans son parcours, le stress du métier et les échanges humains-animaux. Plusieurs personnages à quatre pattes peuplent bien sûr le petit monde de «Dr Sébastien...»

Évidemment, la pandémie et sa distanciation imposée ont complexifié les tournages. On ne s’étonnera donc pas de voir des plexiglas séparer les clients des spécialistes, par exemple.

Sinon, Sébastien Kfoury tournait en décembre de nouveaux épisodes des «Poilus» - incluant un spécial de Noël - qui seront diffusés en 2021.

Bien qu’homme d’affaires et de médecine, le père de famille ne se verrait absolument pas délaisser le milieu du petit écran, qu’il adore autant que la science. «J’ai toujours aimé communiquer avec le public. Je m’ennuierais si je n’avais pas cette partie importante de ma vie», mentionne-t-il.