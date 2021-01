«Une nouvelle année inspire un nouvel espoir» -Céline Dion

Céline Dion se tourne vers Instagram pour offrir ses souhaits du Nouvel An à ses nombreux fans.

Dans un message plein d’espoir publié mercredi, la diva québécoise appelle à la bienveillance.

«Une nouvelle année inspire un nouvel espoir. Comme nous sommes tous confrontés à des jours incroyablement difficiles à venir, prenons bien soin de nous, soyons bienveillants les uns envers les autres et rappelons-nous que les jours plus lumineux et plus heureux seront bientôt là. Que 2021 nous apporte des moments de douceur, de paix et de positivité», écrit-elle.

Céline Dion a accompagné son message d’une photo d’elle enlaçant un conifère enneigé.