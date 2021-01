FORTIN, Denis



1937 - 2020À Montréal, le 25 décembre 2020, à l'âge de 83 ans est décédée Mme Adrienne Bergeron, précédée de son conjont M. Denis Fortin, décédé le 6 décembre 2020 à l'âge de 85 ans.Mme Bergeron laisse dans le deuil ses soeurs Jeannette, Carmelle ses frères Raymond et Clément.M. Fortin laisse dans le deuil ses frères Jean et Régis ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en présences des deux urnes le samedi 9 janvier 2021 de 13h à 15h. Une liturgie de la Parole sera célébrée vers 14h00 à la :LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'EGLISE, VERDUN514-769-3867(stationnement et ramped'accès disponibles)