VENNE, Pauline née Belleville



Le 28 décembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Pauline Belleville, de Ste-Mélanie, native de St-Félix-de-Valois. Elle était l'épouse de M. Luc Venne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Alain et sa conjointe Carole Lasalle, Serge et sa conjointe Jacinthe Amireault, Éric et son épouse Nathalie Richard; ses petits-enfants: Andrée-Anne, Stéphanie, Jessika, Kevin, Simon, Léan; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.De plus amples informations à venir, consulter le site web du:1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.com