Aucun cas de grippe recensé au Québec

Le Québec n’enregistre aucun cas de grippe actuellement, une situation à la fois exceptionnelle et tout à fait normale, selon les experts.

«Aucun cas de grippe rapporté, c’est assez exceptionnel, je n’ai jamais vu ça en 25 ans à ce temps-ci de l’année», souligne le Dr Guy Boivin, microbiologiste et infectiologue au CHU de Québec.

À pareille date l’an dernier, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) enregistrait près de 2000 cas dans les laboratoires hospitaliers de la province.

Le Dr Gaston De Serres souligne que les efforts contre la COVID-19, comme le masque, le lavage des mains et la distanciation permettent de repousser un virus moins contagieux comme l’influenza.

La même chose a été observée dans l’hémisphère sud cet été, précise le chercheur de l’INSPQ.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a absolument aucun cas de grippe dans toute la province, mais les cas seraient minimes, puisque les hôpitaux n’en ont détecté aucun. Et le Dr Boivin précise qu’un patient déclaré négatif à la COVID-19, mais présentant les mêmes symptômes, subit aussi des tests pour détecter l’influenza.

Grippe vs COVID-19

Si la transmission de la COVID-19 se poursuit malgré tout, c’est parce qu’il s’agit d’un virus avec un taux de reproduction plus important.

Par exemple, la grippe saisonnière a un taux de reproduction (Rt) d’environ 1,5 habituellement, alors que le Rt de la COVID-19 est plutôt d’environ 3. C’est-à-dire qu’une personne infectée rendra trois autres personnes malades.

Ainsi, les mesures sanitaires prises au Québec montrent qu’elles sont efficaces pour complètement étouffer le virus de la grippe et garder le Rt de la COVID-19 à moins de 2 pour l’instant, selon les données de l’INSPQ.

Partout au Canada

Tout le pays vit la même situation, selon les données de la Santé publique canadienne.

À la mi-décembre, elle dénombrait 47 détections de la grippe, alors que la moyenne est de plus de 4000 pour les années précédentes.

«Tous les indicateurs de l’activité grippale demeurent exceptionnellement bas pour cette période de l’année [...]. À ce jour, il n’y a aucune preuve de la propagation communautaire de la grippe», peut-on lire dans le dernier rapport de l’Agence de la santé publique du Canada.

Le Dr Guy Boivin prévient cependant que l’influenza se présente parfois par vague et que rien n’indique que le virus ne pourrait pas revenir en force en février ou mars.

Il s’agirait d’une mauvaise nouvelle, dit le médecin, puisque des études ont montré qu’il est possible de contracter à la fois la grippe et la COVID-19. Et ces infections doubles sont plus difficiles sur les patients, poursuit le microbiologiste et infectiologue.