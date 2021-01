BLM : Matt Dumba poursuit la lutte malgré tout

Certains événements récents dans l’actualité ont ramené l’attention sur le mouvement Black Lives Matter et les injustices raciales aux États-Unis. À ce sujet, le joueur de hockey Matt Dumba avait un incident pour le moins troublant à raconter aux médias à l’issue de son entrainement de jeudi avec le Wild du Minnesota.

Lorsque questionné par le site The Athletic sur sa vie depuis l’été dernier, lorsqu’il a joint le mouvement de protestation chez les athlètes professionnels en posant un genou au sol pendant l’hymne national américain, Dumba a relaté un événement assez désolant.

«J’ai essayé d’envoyer ma voiture en Arizona cet été et le gars [de la compagnie d’expédition] a commencé à me dire des choses racistes au téléphone et que je devrais continuer de m’agenouiller pendant l’hymne national. Il ne l’a pas envoyée», a raconté Dumba.

Finalement, deux valets à son immeuble ont entendu l’histoire et décidé de conduire la voiture jusqu’en Arizona.

«Il y a des gens pour nous détester. Mais j’ai beaucoup de bonnes personnes autour de moi qui soutiennent ce que je fais», a dit le défenseur.

La décision d’un procureur du Wisconsin de ne pas porter d’accusation contre le policier qui a ouvert le feu sur Jacob Blake l’été dernier, à Kenosha, a ravivé la douleur de nombreux Afro-Américains cette semaine. Plusieurs joueurs de la NBA ont manifesté pacifiquement contre cette décision ces derniers jours.

Par ce geste, ils souhaitaient également dénoncer le traitement plus conciliant réservé aux manifestants pro-Trump qui ont pris d’assaut le Capitole, mercredi, à Washington, comparativement à ceux qui ont manifesté dans le cadre du mouvement Black Lives Matter l’été dernier.