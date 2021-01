Des discussions qui s'annoncent corsées sur les vaccins

Des échanges qui doivent avoir lieu jeudi sur l'accélération de la vaccination contre la COVID-19 entre le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, et ses vis-à-vis provinciaux pourraient bien tourner au vinaigre.

Plus tôt cette semaine, M. Trudeau s’est dit «frustré» de constater que des doses tardaient à être administrées aux citoyens de différentes provinces. Au Québec, par exemple, 48 632 personnes avaient reçu une première injection en date de jeudi alors qu’Ottawa avait envoyé un peu plus de 88 000 doses.

«On ne veut pas voir des vaccins dans des congélateurs. On veut les voir dans les bras des Canadiens vulnérables», a lancé le premier ministre fédéral, mardi, durant sa première conférence de presse de la nouvelle année.

Il a promis d’aborder la question avec ses homologues provinciaux au cours de leur rencontre de jeudi. L’échange virtuel est prévu pour 17 h 30.

Chose certaine, le premier ministre du Québec, François Legault, n'a pas digéré les remarques de M. Trudeau.

«On pourrait vacciner quatre fois plus de personnes que ce qu’on fait actuellement, mais on n’a pas assez de doses», a-t-il rétorqué mercredi en pressant Ottawa d'appuyer sur l’accélérateur avec l'envoi de plus grosses livraisons.

«Je veux passer un message très clair à Justin Trudeau: au lieu de faire la leçon aux provinces sur les normes dans les CHSLD et sur les vaccins, qu’il s’occupe d’abord de nous approvisionner plus rapidement en vaccins et qu’il s’occupe de mieux contrôler le suivi auprès des voyageurs qui reviennent au Canada», a ajouté M. Legault.

Rappelons que le Québec a récemment changé son approche pour l’administration des doses des vaccins de Pfizer et de Moderna. Au départ, on gardait en banque un certain nombre de doses afin d’être assuré de pouvoir donner le vaccin de rappel, à 21 ou 28 jours d’intervalle, aux premières personnes inoculées. On y a depuis renoncé pour distribuer une première dose au plus grand nombre de personnes possible.

L’Ontario, à l'instar du Québec, souhaite recevoir des doses plus nombreuses du fédéral.

«Nous allons manquer de vaccins bientôt», a dit le premier ministre de la province, Doug Ford. Il a du même souffle reconnu qu’Ottawa faisait tout en son possible pour envoyer davantage de doses.

Des livraisons sont d’ailleurs attendues vendredi. D'ici la fin janvier, Ottawa estime que ce seront 1,2 million de doses qui seront arrivées en sol canadien.