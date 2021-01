Grand déballage de téléviseurs 8K Micro LED chez Samsung

À quelques jours des nouvelles annonces prévues le 14j anvier et de la grande foire de l’électronique grand public CES – format virtuel pour les raisons que l’on sait –, on peut sans se tromper dire que Samsung n’a pas chômé ces derniers mois. Et le contexte s’y prête encore mieux vu que les gens passent davantage de temps à la maison, alors autant qu’ils en profitent devant un écran dernier cri.

Téléviseurs Neo QLED

Où s’en va le marché selon vous ? Si vous répondez « au-dessus des 75 po », vous tombez pile sur la bonne réponse. Selon la direction de Samsung Electronics, les consommateurs veulent des écrans plus grands pour apprécier à domicile une diffusion d’image proche du cinéma, car de plus en plus de films sont appelés à sortir directement en streaming (Netflix, Prime Video, etc.).

Les nouveaux écrans Neo QLED qui représentent le haut de gamme chez Samsung sont faits de diodes DEL encore plus fines (Mini LED) pour offrir un niveau d’image HDR plus précis, des noirs plus profonds et moins d’effets parasites.

Puissante conversion ascendante 8K

De plus, les écrans Neo QLED bénéficient du processeur Neo Quantum dont les capacités de mise à l'échelle utilisent jusqu'à 16 modèles de réseaux neuronaux différents, chacun dédié à la mise à l'échelle de l'intelligence artificielle et à la technologie d'apprentissage profond. Le processeur peut optimiser la qualité de l'image en 4K comme en 8K, quelle que soit la qualité de l'entrée.

Tout aussi impressionnante est la quasi-absence de bordure autour des écrans Neo QLED qui deviennent en 2021 encore plus minces.

Fonctions intelligentes pour les activités à domicile

Pour cette nouvelle génération d’écrans, Samsung a concocté une série de programmes adaptés à nos activités.

Samsung Health transforme votre salon en gymnase personnel et Smart Trainer suit et analyse votre posture en temps réel et calcule vos calories brûlées.

En jeux vidéo, Super Ultrawide GameView permet aux joueurs d’afficher une image ultra large jusqu’au ratio 32:9, contre 21:9.

Avec Google Duo, les consommateurs pourront avec leur téléphone lancer une conférence vidéo jusqu’à 32 personnes peu importe le système d’exploitation utilisé. La caméra intelligente intégrée suivra vos mouvements sans oublier de faire des zooms avant ou arrière pour que vous soyez toujours au cœur de l’action.

Pour le télétravail, la fonction PC on TV permet de relier ses périphériques souris, claviers et ordinateurs pour travailler sur grand écran.

Micro LED

Pour 2021, Samsung proposera la technologie Micro LED sur ses immenses écrans 110 et 99 po et plus tard cette année sur des écrans plus compacts. Micro LED, ce sont des diodes DEL (jusqu’à 24 millions) de taille micrométrique qui a l’avantage d’éliminer le rétroéclairage et les filtres de couleur des écrans traditionnels.

Enfin, avec 4Vue, il sera possible d’afficher jusqu’à quatre sources différentes simultanément. Imaginez, quatre matchs de hockey en même temps !

Pour boucler la boucle, Samsung continuera d’offrir ses téléviseurs Lifestyle; The Frame pour simuler un tableau, ainsi que les The Serif, The Sero, The Terrasse et The Premiere.

Il reste bien des produits à découvrir d’ici la semaine prochaine.

Jeudi matin 14 janvier, la grande techno sud-coréenne annonce son événement Galaxy Unpacked 2021 - Welcome to the Everyday Epic qui sera sans doute un téléphone 5G. D’ailleurs, il est possible de réserver, mais sans le voir, le prochain Galaxy S21.

Engagement social et environnemental

Outre les habituelles nouveautés, le géant coréen en profite pour souligner son engagement en faveur de l’accessibilité, de l’écoresponsabilité et de l’innovation. Par exemple, les emballages de carton qui ne cessent de prendre du volume avec des téléviseurs toujours plus grands sont fait de matériaux recyclés, sans couleurs à base d’huile et peuvent être réutilisés à d’autres fins, comme des jeux à assembler pour les jeunes et moins jeunes.

Et pour réduire l’utilisation des piles, les télécommandes fabriquées de matériaux recyclées sont dotées d’un petit panneau solaire pour la recharge, ce qui permettra selon le fabricant une réduction de 99 millions de piles AAA sur sept ans.

Dans la même veine, Samsung a introduit des technologies d’intelligence artificielle appelées à aider les personnes aux prises avec des difficultés visuelles ou auditives.

Tout nouveau, le Galaxy Chromebook 2

Au menu du CES, Samsung annonce sa gamme Galaxy son nouvel ordinateur portatif Chromebook 2, l’un des plus vendus dans cette gamme selon le fabricant. Rappelons que cet ordinateur 2 en 1 peut servir de tablette et être utilisé avec un stylet de type USI.

Il sera doté d’un écran tactile QLED 13,3 po, de nouveaux haut-parleurs 178 % plus puissants et offrira toute la souplesse de Chrome OS avec l’intégration des écosystèmes Galaxy et Google. Prix : 549 $US.