Jeu-questionnaire: à vous de jouer

a) Guy Carbonneau et Patrice Bergeron

b) Rod Brind’Amour et Jere Lehtinen

c) Bob Gainey et Pavel Datsyuk

d) Guy Carbonneau et Bob Gainey

Bob Gainey et Pavel Datsyuk sont les seuls à avoir gagné trois Selke de suite, quatre dans le cas de Bob Gainey.