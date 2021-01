La démocratie américaine «boîte des deux pieds» (sénateur russe)

Moscou | La démocratie américaine «boîte des deux pieds», a commenté jeudi le président de la commission des Affaires étrangères du sénat russe après les troubles provoqués par les soutiens du président Donald Trump au Capitole à Washington.

«La partie perdante a des raisons plus que suffisantes d'accuser les gagnants de falsifications, il est évident que la démocratie américaine boîte des deux pieds», a déclaré sur Facebook Konstantin Kosatchev.

Selon lui, les événements survenus dans la capitale américaine montrent que les États-Unis n'ont pas le droit de dispenser des enseignements sur la démocratie à d'autres pays.

«La fête de la démocratie est terminée. Elle a, malheureusement, touché le fond, et je dis cela sans une once de jubilation. L'Amérique a perdu le nord et n'a donc plus aucun droit de donner le cap. Et encore moins de l'imposer aux autres», a-t-il indiqué.

Moscou s'est longtemps offusqué des critiques américaines de l'état de la démocratie russe sous le président Vladimir Poutine, accusant Washington d'hypocrisie et de condescendance.

En Russie, des voix de premier plan se sont élevées pour pointer du doigt le refus de Donald Trump de reconnaître les résultats de l'élection de novembre, ainsi que les divisions croissantes aux États-Unis, comme des signes évidents du déclin du pays.

Le Kremlin a été accusé d'avoir fomenté ces divisions. Washington a pris de multiples sanctions contre la Russie, notamment du fait de piratages informatiques et d'accusations d'ingérence dans la présidentielle de 2016.