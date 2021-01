L’arrangement que constitue souvent le mariage

Je réagis aux propos de celle qui se qualifiait de « vieille dame veuve », pour se vanter de n’avoir jamais aimé être mariée, ni jamais aimé son défunt mari. Elle prétendait avoir consenti à ce mariage pour répondre aux normes de la société. Elle ajoutait aussi qu’elle n’avait jamais eu la moindre envie de le quitter parce qu’elle avait pitié de lui.

Je soupçonne que c’est uniquement son besoin de confort et de sécurité qui l’a motivée à rester avec son mari. Elle vous a raconté une bien triste et pathétique histoire. Mais il y en a combien des histoires comme la sienne dans la vraie vie ? Combien y en a-t-ild’unions conjugales qui se conjuguent sur le mode de l’arrangement comme on disait dans le temps ?

Il m’arrive souvent de parler avec des hommes de toutes nationalités et il en ressort une constante unanimité : le fric fait partie de l’équation d’une vie à deux. D’ailleurs, est-ce que ce n’est pas Balzac qui qualifiait le mariage de prostitution légalisée ?

Vous allez peut-être me dire que c’était comme ça dans le temps, avant, jadis, il y a bien longtemps ! Que de nos jours, ici, au Québec, c’est l’égalité qui prévaut !

Ben non voyez-vous ! Je ne vois que ça des arrangements plus ou moins apparents autour de moi. Imaginez-vous donc que ma propre mère, mariée pendant plus de 63 ans avec un homme avare, mais un bon mari malgré tout, n’a pas pu s’empêcher d’embrasser sa photo, quelques jours avant d’être emportée par la COVID en avril dernier. Jamais je n’oublierai ce moment !

DT

L’attitude de votre mère sur son lit de mort prouve en tout cas le contraire de votre théorie. Peut-être avait-elle conclu un arrangement en se mariant, mais cet arrangement l’avait aussi rendue heureuse puisqu’elle avait encore envie d’embrasser la photo de son mari avant de quitter ce monde.

Il est possible que cette « vieille dame veuve » soit dans le refus de s’avouer que le confort apporté par son mariage avait motivé qu’elle s’y maintienne. Mais qui sommes-nous pour la juger, nous qui de nos jours battons des records de divorces et de séparations ?

N’avez-vous pas pensé que toute union qui dure sur le long terme doit être basé sur une certaine forme d’arrangement ? Parce que tout le monde doit mettre de l’eau dans son vin pour apprécier vivre avec quelqu’un d’autre, au-delà de l’euphorie du début.