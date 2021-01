Le CHU Sainte-Justine va ouvrir six lits de soins intensifs aux adultes

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ) va ouvrir six lits de soins intensifs à des adultes afin de soulager un peu les hôpitaux montréalais dans le contexte de la crise sanitaire.

Ces lits seront accessibles à compter du 18 janvier à des patients de moins de 40 ans. Le centre hospitalier mère-enfant a expliqué jeudi soir, par communiqué, que des soins aigus seront offerts à des patients de moins de 40 ans qui sont atteints par le virus ou à des patients de moins de 30 ans qui requièrent des soins en traumatologie.

«Ces changements se feront de façon harmonieuse et coordonnée, avec un accompagnement exhaustif des équipes de soins qui, déjà, traitent des mères et des patients de 17 ans. Le CHU Sainte-Justine tient à assurer les familles que la qualité des soins, y compris en contexte d’urgence et de soins intensifs, sera entièrement préservée», a-t-on indiqué.