Le premier match simulé du Canadien a plu à Claude Julien

Un camp d’entraînement limité à 10 jours, dont seulement huit sur la patinoire, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour amener le niveau d’intensité à celui de la saison régulière. Surtout lorsqu’il n’y a aucun match préparatoire à l’horaire.

Devant ces inconvénients, Claude Julien a joué d’ingéniosité en composant les deux formations qui se sont affrontées, hier matin, dans le premier de deux matchs simulés prévus avant le début de la campagne.

Du côté des rouges, la grande majorité des réguliers de l’équipe. Ceux qui amorceront la saison, le 13 janvier, à Toronto. Tous les nouveaux venus s’y trouvaient, incluant Alexander Romanov.

Ben Pelosse / JdeM

Chez les Blancs, ceux qui sont étiquetés comme étant des joueurs de la Ligue américaine. Ceux qui se battent pour laisser une bonne impression, pour convaincre l’état-major du Tricolore qu’ils méritent l’une des dernières places disponibles sur l’équipe de réserve.

Résultat: on a eu droit à du jeu intense et physique, à de nombreuses mises en échec et à de viriles bagarres à un contre un.

«Ça a été un match très compétitif. Les qualités de ces joueurs (en blanc) sont celles de gars qui pourraient jouer avec nous, mais qui sont davantage du calibre de la Ligue américaine. Ils ont offert une meilleure opposition que si nous avions joué contre une autre équipe. Habituellement, pour un match préparatoire, on amène la moitié de son équipe et les vétérans en donnent juste assez pour se préparer pour la saison», a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien, lors de sa rencontre virtuelle quotidienne avec les journalistes.

Ben Pelosse / JdeM

Les vétérans ont apprécié

Ce qui est particulier, c’est que, en temps normal, les joueurs ont toujours hâte aux véritables matchs préparatoires prétextant qu’ils ne peuvent y aller à fond dans les matchs intraéquipes. Julien aurait donc trouvé la bonne recette en confrontant de jeunes lions à ceux qu’ils souhaitent détrôner.

«L’éthique de travail des Blancs était élevée. Ils ont été dans le visage des Rouges tout le match, a-t-il poursuivi. Ça aide notre équipe dans sa préparation. D’ailleurs, pour avoir parlé à quelques-uns d’entre eux après coup, nos vétérans ont vraiment apprécié cette combativité. Ils ont dit que c’était plus difficile qu’un match préparatoire»

Ben Pelosse / JdeM

En fait, Paul Byron, Jake Evans, Artturi Lehkonen, Victor Mete et Xavier Ouellet sont des vétérans qui évoluaient du côté des Blancs. Toutefois, ce n’était ni pour équilibrer les forces, ni parce que le quintette est en danger. Leur présence dans ce camp cachait un objectif bien précis.

«On voulait pratiquer notre attaque massive. On s’est dit qu’en mettant le trio d’Evans de l’autre côté, ça donnerait une bonne opposition, a expliqué Julien. Ce trio a également bien fait à cinq contre cinq.»

Carey Price gardait le fort chez les Blancs. Évidemment, dans l’optique d’affronter les grosses pointures. Dans ce revers de 5 à 3, il a gardé les deux premières périodes, accordant les trois premiers buts des Rouges.

Ben Pelosse / JdeM

Pour se remettre dans le bain

Évidemment, tout n’était pas parfait. Si l’intensité était au rendez-vous, les passes manquaient parfois de précision. Certaines prises de décision n’étaient pas tout à fait à point. Ce qui est tout à fait normal compte tenu de la longue inactivité de tous.

«Il ne faut pas faire l’erreur de surévaluer les matchs simulés. Il y aura des erreurs, c’est certain. D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles on organise ce genre de match. Pour réhabituer les gars aux situations de match, à la pression et à la prise de décision rapide.»

Aujourd’hui, les joueurs du Canadien bénéficieront d’une journée de congé pendant que Julien revisionnera la rencontre d’hier. L’autre match simulé de l’équipe est prévu dimanche soir.