Le Vénézuélien Rafael Payare nommé à la tête de l’Orchestre symphonique de Montréal

Le jeune chef vénézuélien Rafael Payare succédera à l’Américain Kent Nagano comme directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), a annoncé jeudi la phalange québecoise.

M. Payare, 40 ans, deviendra le 9e directeur musical -et premier Sud-Américain- de l’orchestre à partir de la saison 2022-23, pour une période d’au moins cinq ans, a indiqué l’OSM dans un communiqué.

Il succédera au maestro Kent Nagano, qui a dirigé l’OSM de 2006 à 2020.

Découvrez le nouveau directeur musical de l'OSM, @rafaelpayare, dans un concert gratuit et en direct sur https://t.co/er8GXQzkMU et @medicitv ce dimanche 10 janvier à 14h30! Au programme: la Symphonie n.1 de Brahms 🎶 https://t.co/0Qzzj5SHNc #OSMPayare — OSM (@OSMconcerts) January 7, 2021

Rafael Payare avait commencé à collaborer avec l’OSM en 2018, établissant une relation naturelle « instantanée » avec les musiciens, selon l’Orchestre.

« J’espère de tout coeur offrir au public de l’OSM, en toute complicité avec les musiciennes et les musiciens, de nombreux moments de bonheur, de fierté et d’espoir », a déclaré Rafael Payare cité par le communiqué.

Corniste de formation, Rafael Payare « est un des chefs d’orchestre les plus en vue de sa génération et des plus en demande sur la scène internationale », souligne l’OSM.

« Son sens inné de la musique, sa technique brillante et le charisme qu’il dégage sur le podium caractérisent son style et sa démarche musicale ».

Il est diplômé du célèbre programme d’éducation musicale « El Sistema » fondé par José Antonio Abreu pour des jeunes des quartiers populaires au Venezuela.

Il avait entrepris, en 2004, ses études formelles en direction d’orchestre auprès du maestro Abreu.

M. Payare avait remporté au Danemark, en 2012, un prestigieux concours international pour jeunes chefs d’orchestre.

Entre 2014 et 2019, il a dirigé l’Ulster Orchestra en Irlande du Nord, en tant que directeur musical, et occupe en ce moment cette même fonction aux États-Unis avec le San Diego Symphony.

Ces dernières années, il a aussi dirigé un grand nombre d’orchestres symphoniques prestigieux, à Berlin, Vienne, Londres, Munich ou Paris.

Il dirigera dans les prochaines semaines trois concerts de l’OSM, qui seront diffusés sur internet.

Le premier de ces concerts, comprenant « Le carnaval romain » d’Hector Berlioz et la symphonie n°1 de Johannes Brahms, sera présenté gratuitement dimanche sur OSM.ca et Medeci.tv.

L’OSM est l’une des principales formations classiques à Montréal avec l’Orchestre métropolitain, dirigé par le Québécois Yannick Nézet-Séguin.