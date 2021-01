NFL: voici les honneurs individuels du Journal

La fièvre des séries dans la NFL s’apprête à frapper un grand coup, mais avant de passer à cette étape, rien de tel que de mettre la touche finale à la saison régulière qui vient de s’achever en décernant les honneurs individuels. Le Journal vous propose ses choix, en attendant que les joueurs et entraîneurs les plus méritants soient reconnus officiellement à l’approche du Super Bowl.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Joueur le plus utile

Photo AFP

Aaron Rodgers, quart-arrière (Packers)

Comme lors des deux dernières années où Patrick Mahomes (2018) et Lamar Jackson (2019) avaient été des choix pratiquement unanimes, le débat ne risque pas d’être enflammé cette année. Rodgers doit être le choix logique puisqu’il a fait plus, avec moins. Pour la troisième fois de sa carrière, il a franchi le plateau des 40 passes de touché. Rodgers a connu dix matchs avec au moins trois passes de touché et aucune interception, ce qui ne s’était jamais vu auparavant. Rodgers et Mahomes semblaient côte à côte, mais le quart-arrière des Packers a distancé celui des Chiefs dans les dernières semaines.

MENTIONS HONORABLES :

Patrick Mahomes (quart-arrière, Chiefs) : Mahomes a terminé deuxième au chapitre des gains aériens avec un départ en moins. Combien de fois a-t-il fait la différence dans un match avec ses traditionnels jeux impossibles?

Mahomes a terminé deuxième au chapitre des gains aériens avec un départ en moins. Combien de fois a-t-il fait la différence dans un match avec ses traditionnels jeux impossibles? Josh Allen (quart-arrière, Bills) : Allen est sans l’ombre d’un doute le joueur le plus amélioré dans le circuit. Sa progression est fulgurante et il risque d’être dans la discussion pour les années à venir.

Allen est sans l’ombre d’un doute le joueur le plus amélioré dans le circuit. Sa progression est fulgurante et il risque d’être dans la discussion pour les années à venir. Derrick Henry (porteur, Titans) : Dommage pour Derrick Henry, le titre de joueur le plus utile est l’affaire des quarts-arrières. Son championnat des porteurs pour une deuxième année de suite ne pèsera pas suffisamment dans la balance.

Joueur offensif

Photo AFP

Derrick Henry, porteur (Titans)

Pour la première fois depuis LaDainian Tomlinson en 2006 et 2007, un porteur de ballon est parvenu à se hisser au sommet de la montagne pour les gains au sol deux saisons de suite. Derrick Henry a épaté avec une récolte de 2027 verges. Il est ainsi devenu le huitième porteur seulement à récolter plus de 2000 verges par la course. Les Titans ont montré un dossier de 8-2 lorsque Henry a couru pour plus de 100 verges. Sans sa présence physique redoutable et sa production monstre, il est permis de se demander si les Titans seraient un club de séries, avec leur défensive poreuse.

MENTIONS HONORABLES :

Travis Kelce (ailier rapproché, Chiefs) : Kelce mériterait tout autant l’honneur avec une saison record de 1416 verges à sa position.

Kelce mériterait tout autant l’honneur avec une saison record de 1416 verges à sa position. Dalvin Cook (porteur, Vikings) : Cook a terminé deuxième derrière Derrick Henry pour les verges au sol avec 1557 en plus de capter 44 passes et d’inscrire 17 touchés au total.

Cook a terminé deuxième derrière Derrick Henry pour les verges au sol avec 1557 en plus de capter 44 passes et d’inscrire 17 touchés au total. Davante Adams (receveur, Packers) : Même s’il a raté deux matchs et une partie d’un autre, Adams a dominé les receveurs avec 18 touchés. Il est redoutable après l’attrapé... et avant!

Joueur défensif

Photo d'archives, AFP

TJ Watt, secondeur (Steelers)

Après JJ Watt et ses trois titres de joueur défensif par excellence, place à TJ Watt et son premier. Avec 15 sacs du quart, il a dominé ses pairs, mais il ne s’est pas arrêté là. Watt a été instrumental à plusieurs niveaux au sein de la brigade défensive des Steelers. Il a aussi dominé le circuit en appliquant 55 pressions. Pas moins de 26 de ses plaqués ont résulté en pertes, un autre sommet dans la ligue. Watt a aussi réussi une interception, rabattu sept passes et provoqué deux échappés, tout cela en ratant le dernier match. Xavien Howard et Aaron Donald seraient aussi méritants, mais il faut trancher...

MENTIONS HONORABLES :

Xavien Howard (demi de coin, Dolphins) : Howard a connu une saison ponctuée de gros jeux avec 10 interceptions, un sommet dans le circuit et une première depuis Antonio Cromartie en 2007.

Howard a connu une saison ponctuée de gros jeux avec 10 interceptions, un sommet dans le circuit et une première depuis Antonio Cromartie en 2007. Aaron Donald (plaqueur, Rams) : Donald est égal à lui-même avec 13,5 sacs et tellement de jeux qu’il a complètement brisés dans l’œuf.

Donald est égal à lui-même avec 13,5 sacs et tellement de jeux qu’il a complètement brisés dans l’œuf. Devin White (secondeur, Buccaneers) : Il est utile à toutes les sauces pour les Bucs avec 140 plaqués, neuf sacs et 18 plaqués pour pertes.

Retour de l’année

Photo AFP

Alex Smith, quart-arrière (Washington)

S’il y a une catégorie où il ne peut y avoir de discussion, c’est bien celle-là ! Non seulement Alex Smith revient d’une blessure, il revient de l’enfer ! Il a dû subir 17 opérations à la jambe après sa blessure dévastatrice en novembre 2018 et n’avait pas joué depuis. Il est parvenu à reprendre le poste de quart-arrière partant en cours de saison cet automne, un dénouement inespéré. Pour cet honneur précis cette année, il faut oublier toute statistique et tout rendement. Smith a accompli un retour miraculeux. Certains diront qu’il n’a pas assez joué de matchs. Or, un simple pas sur le terrain et l’honneur lui revenait de plein droit!

MENTIONS HONORABLES :

Ben Roethlisberger (quart-arrière, Steelers) : Voilà un autre quart-arrière qui est revenu en force après une saison 2019 gâchée par une blessure, au coude. Big Ben a ralenti, diront certains, mais il a effectué tout un retour.

Voilà un autre quart-arrière qui est revenu en force après une saison 2019 gâchée par une blessure, au coude. Big Ben a ralenti, diront certains, mais il a effectué tout un retour. Jason Verrett (demi de coin, 49ers) : Il est peu reconnu, mais Verrett a bien joué cette saison avec deux interceptions. Il avait été limité à six matchs lors des trois saisons précédentes.

Il est peu reconnu, mais Verrett a bien joué cette saison avec deux interceptions. Il avait été limité à six matchs lors des trois saisons précédentes. Rob Gronkowski (ailier rapproché, Buccaneers) : Non, « Gronk » n’affiche plus la forme des beaux jours, mais après une année de retraite, il a tenu son bout avec 45 réceptions pour 625 verges et sept touchés.

Recrue offensive

Photo AFP

Justin Herbert, quart-arrière (Chargers)

Même si les Chargers ont connu une saison décevante, il est difficile de lever le nez sur le boulot accompli par Herbert. Avec 31 passes de touché, il a battu le record de 27 pour une recrue, établi par Baker Mayfield en 2018. Herbert a été particulièrement spectaculaire sur les longs jeux. Pourtant, plusieurs observateurs étaient d’avis qu’il n’était pas prêt à sauter sur le terrain et que la saison 2020 devait en être une d’apprentissage. Herbert a vite brûlé les étapes. Joe Burrow aurait eu son mot à dire dans la compétition s’il n’avait pas subi une blessure qui a mis fin à son excellente saison. Voilà deux jeunes qui devraient briller pour de nombreuses années.

MENTIONS HONORABLES :

Justin Jefferson (receveur, Vikings) : Dans l’excellente cuvée de receveurs recrues, il a été le plus productif. Avec 1400 verges, il a connu la deuxième meilleure récolte de l’histoire pour une recrue.

Dans l’excellente cuvée de receveurs recrues, il a été le plus productif. Avec 1400 verges, il a connu la deuxième meilleure récolte de l’histoire pour une recrue. James Robinson (porteur, Jaguars) : Robinson a connu la saison la plus productive à vie pour un porteur repêché, rien de moins. Il contribue aussi sur le jeu aérien. Une belle découverte pour les Jags!

Robinson a connu la saison la plus productive à vie pour un porteur repêché, rien de moins. Il contribue aussi sur le jeu aérien. Une belle découverte pour les Jags! Tristan Wirfs (bloqueur, Buccaneers) : Jamais un bloqueur ne recevra cet honneur, mais Wirfs le mériterait amplement. Il a généralement été solide en protection de passe, une lacune criante à Tampa avant son arrivée.

Recrue défensive

Photo d'archives, AFP

Chase Young, ailier défensif (Washington)

Plusieurs bons joueurs défensifs de première année méritent d’être dans la discussion cette année. Young est probablement celui qui a eu le plus d’impact étant donné son rôle clé dans la métamorphose de la défensive de Washington, qui est passé du 27e rang l’an dernier au deuxième cette saison pour les verges accordées. Young s’est constamment retrouvé dans la face des quarts-arrières adverses et à ses côtés, Montez Sweat est devenu un monstre. Young n’a peut-être pas eu l’impact de Nick Bosa avec les 49ers l’an passé, mais il n’est pas si loin.

MENTIONS HONORABLES :

Antoine Winfield Jr. (maraudeur, Buccaneers) : Winfield brille pour les Buccaneers avec 94 plaqués et deux échappés forcés en plus de trois sacs et une interception.

Winfield brille pour les Buccaneers avec 94 plaqués et deux échappés forcés en plus de trois sacs et une interception. Jeremy Chinn (maraudeur, Panthers) : Chinn a été utilisé à la fois comme secondeur et maraudeur, se rendant indispensable. Il a inscrit deux touchés sur des retours d’échappés, avec un sac et une interception.

Chinn a été utilisé à la fois comme secondeur et maraudeur, se rendant indispensable. Il a inscrit deux touchés sur des retours d’échappés, avec un sac et une interception. Julian Blackmon (maraudeur, Colts) : Blackmon est l’un des grands vols du repêchage comme choix de troisième ronde. Il a réussi deux interceptions et rabattu six passes.

Entraîneur-chef de l’année

Photo AFP

Kevin Stefanski, (Browns)

C’est probablement le choix le plus difficile parmi toutes les catégories. Mais somme toute, Stefanski a fait progresser les Browns vers une première présence en séries depuis 2002, avec un alignement qui n’est pas si différent de celui de l’an passé, mis à part du renfort bienvenu sur la ligne offensive. Les Browns ont été plus constants qu’à leur habitude et surtout, Stefanski a certainement contribué à la renaissance de Baker Mayfield. Sans ce retour en force de leur quart-arrière, les Browns couraient tout droit au désastre et, possiblement, à encore plus d’instabilité. Le dilemme, c’est entre lui et Sean McDermott, qui a fait des Bills une véritable puissance. Les Browns en séries, c’est trop rarissime pour passer à côté.

MENTIONS HONORABLES :