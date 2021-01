MLS: autre départ chez l’Inter Miami CF

L’entraîneur-chef Diego Alonso ne sera pas de retour à la barre de l’Inter Miami CF la saison prochaine, a annoncé l’organisation floridienne, jeudi avant-midi.

Les deux parties ont convenu à l’amiable de se séparer. L’homme de 45 ans faisait l’objet de rumeurs de départ depuis déjà quelques semaines. Au cours des récents jours, le réseau ESPN a évoqué la possible embauche de Phil Neville, un ancien coéquipier de David Beckham chez Manchester United, pour le remplacer.

Alonso a donc dirigé l’Inter Miami CF pendant une seule année, la première du club en Major League Soccer. Il a conservé une fiche de 7-13-3 bonne pour le 10e rang de l’Association de l’Est. La formation a subi la défaite aux mains du Nashville SC lors d’un des duels de barrage.

«J’aimerais remercier Diego pour son dur labeur et son dévouement durant notre campagne inaugurale. Je lui souhaite le meilleur pour ses futurs projets, a commenté l’un des propriétaires, Jorge Mas, dans un communiqué. Ce fut une année difficile et la décision a été difficile à prendre pour tout le monde, mais nous croyons qu’il s’agit du pas à faire pour cette équipe. Nous avons des attentes élevées à court et à long terme pour l’Inter Miami CF.»

«Vivre cette aventure lors de la première année du club a constitué une expérience incroyable, a ajouté Alonso. Je suis reconnaissant vis-à-vis les dirigeants pour cette opportunité. Je voudrais remercier le personnel pour son travail et son amitié, ainsi que les joueurs pour leur effort sur le terrain et particulièrement les partisans pour leur soutien constant.»

Le mois dernier, le directeur sportif Paul McDonough avait remis sa démission au sein de l’équipe du copropriétaire Beckham.