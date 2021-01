Nicolas Roy est prêt à faire des sacrifices

L’attaquant québécois des Golden Knights de Vegas Nicolas Roy est prêt à faire tous les sacrifices nécessaires afin de répondre aux attentes de son équipe, même si cela signifie un changement de position.

Habitué de jouer à la position de centre, l’athlète de 23 ans a entamé le camp d’entraînement de la formation du Nevada à l’aile gauche, sur un trio complété par Alex Tuch et Cody Glass.

«J’ai joué au centre toute ma vie, alors c’est certain que je me sens plus confortable à cette position, mais je m’habitue à jouer à l’aile et j’aime ça aussi. Ça ne me dérange pas vraiment, a expliqué Roy lors d’un entretien avec les médias locaux, jeudi. Je suis prêt à faire tout ce qui pourrait aider l’équipe.»

La saison dernière, sa première dans l’organisation des Golden Knights, Roy a passé près de la moitié de son temps dans la Ligue américaine et l’autre moitié dans le circuit Bettman. En 28 matchs dans la Ligue nationale, il a obtenu 10 points en 28 matchs, en plus d’appliquer 39 mises en échec. Il a aussi contribué lors des séries éliminatoires en récoltant huit points en 20 rencontres.

«Chaque fois que je saute sur la patinoire, je veux jouer du mieux que je peux et aider l’équipe à gagner, a ajouté le natif d’Amos. Ma mentalité ne change pas, je veux juste performer de mon mieux.»

Les Golden Knights entameront leur saison jeudi prochain, à domicile, contre les Ducks d’Anaheim.