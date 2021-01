Détaillants: Loto-Québec maintiendra la vente de ses loteries, hors couvre-feu

Contrairement au printemps, Loto-Québec maintiendra la vente de ses billets de loterie chez les détaillants, et ce, jusqu’à leur fermeture en raison du couvre-feu. La Société québécoise du cannabis (SQDC) et la Société des alcools du Québec (SAQ) fermeront aussi leurs portes plus tôt.

Mercredi, le gouvernement Legault a annoncé de nouvelles mesures pour ralentir la pandémie. Les supermarchés, les commerces encore ouverts et les dépanneurs sans poste d’essence devront fermer à 19h30 dès samedi. Les succursales des sociétés d’État se plieront également aux consignes.

Depuis le début de la pandémie, la SAQ et la SQDC ont été considérées comme des services essentiels par le gouvernement. Au printemps, comme l’ensemble des entreprises essentielles, leurs magasins avaient toutefois dû cesser d’accueillir des clients les dimanches durant quelques semaines.

«C’est certain qu’on va respecter le couvre-feu lorsqu’il va être en vigueur», a indiqué au Journal le porte-parole de la SQDC, Fabrice Giguère.

La réponse a été la même du côté de la direction de la SAQ.

Le couvre-feu imposé par le gouvernement s’échelonnera à partir de samedi de 20h à 5h, et ce, jusqu’au 8 février.

Jeudi, la SAQ et la SQDC devraient annoncer sur leurs réseaux sociaux des modifications aux heures d’ouverture de certaines succursales pour les prochaines semaines.

Demande du gouvernement

Durant le nouveau confinement, Loto-Québec ne suspendra pas la vente de ses loteries chez les détaillants, à moins d'un revirement de situation. Au printemps, le gouvernement avait demandé la fermeture complète des terminaux de vente. L’offre de jeux en ligne avait toutefois été maintenue.

Actuellement, le jeu en ligne et les loteries sont les seuls revenus de Loto-Québec. Tous les casinos et salons de jeux sont fermés. Les activités de bingo en réseau et l’offre de loterie vidéo ont aussi été arrêtées.

«Loto-Québec respectera le couvre-feu, il n’y aura donc pas de vente de loteries (chez les détaillants) pendant les heures du couvre-feu», a mentionné le porte-parole, Renaud Dugas. Il sera toutefois toujours possible d’acheter des loteries en ligne.

Nouvel Horaire

SQDC

Lundi au vendredi: 9h à 19h

Samedi et dimanche: 9h à 17h