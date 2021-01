Trump ne mérite plus le Nobel de la paix, dit celui qui l’a nommé

Un député norvégien qui a proposé la candidature de Donald Trump pour le Nobel de la paix a estimé jeudi que le président américain ne méritait finalement pas de remporter le prix, à la lumière de son comportement depuis sa défaite électorale.

Élu de la droite populiste anti-immigration, Christian Tybring-Gjedde a fait valoir que la candidature qu’il a révélée en septembre était à l’époque justifiée en raison des progrès accomplis selon lui grâce à Donald Trump au Moyen-Orient. Mais il a ajouté que son comportement après l’élection le disqualifiait pour le prix aujourd’hui.

« Il a obtenu des résultats au Moyen-Orient pour la paix entre Israël et plusieurs des pays voisins », a dit M. Tybring-Gjedde sur la chaîne TV2 Nyhetskanalen.

« Il y a eu beaucoup de prix de la paix donnés à des personnes qui n’y sont pas parvenues alors que lui y est arrivé. Mais quand on voit ce qui s’est produit ensuite et ce qu’il vient d’arriver, il serait totalement contre nature qu’il remporte un tel prix », a-t-il ajouté.

M. Tybring-Gjedde et un député suédois ont chacun séparément proposé Donald Trump pour le prix Nobel de la paix 2021, le premier pour le rôle du président sortant dans l’accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, le second pour ses efforts de rapprochement entre la Serbie et le Kosovo.

Le milliardaire américain a depuis refusé de reconnaître sa défaite à la présidentielle du 3 novembre et un rassemblement de ses partisans mercredi à Washington a débouché sur des violences mortelles dans l’enceinte du Capitole, violences que Donald Trump est accusé d’avoir attisées.

« Après la défaite électorale (...), il a été quasiment instable mentalement à en juger par son comportement », a jugé M. Tybring-Gjedde, qui avait déjà en 2018 proposé Donald Trump pour le Nobel. « Je trouve honteux ce qu’il a fait après l’élection. Il aurait dû depuis longtemps accepter la défaite ».

Des dizaines de milliers de personnes (parlementaires et ministres de tous les pays, anciens lauréats, certains professeurs d’université, etc.) sont habilitées à soumettre une candidature au Nobel de la paix.

Le comité Nobel de son côté dit accepter toutes les candidatures valides, mais précise qu’être proposé pour le prix n’équivaut pas à un adoubement de sa part.