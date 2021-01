Un film choc

Beau, puissant et déchirant, le drame Renaître (Pieces of a Woman) mérite largement les éloges qu’il reçoit depuis le début de la course aux Oscars 2021.

Sorti jeudi sur Netflix après avoir fait sensation à la dernière Mostra de Venise en septembre dernier, ce long métrage du talentueux cinéaste hongrois Kornél Mundruczó (Delta) se distingue par sa mise en scène maîtrisée et son incroyable intensité dramatique.

Dès le début de son film, Mundruczó déstabilise le spectateur en le confrontant à une bouleversante scène d’accouchement, tournée comme un seul plan-séquence de 25 minutes. Cette séquence vertigineuse, qui nous habite pendant longtemps, est filmée avec une justesse et un réalisme renversants.

Mais cet accouchement, malheureusement, se termine mal. Aussitôt sorti du ventre de Martha (Vanessa Kirby), le bébé meurt dans les bras de sa mère sous les regards désespérés et impuissants de son père Sean (Shia LaBeouf) et de la sage-femme qui les accompagne (Molly Parker).

La suite du film relate le terrible deuil auquel est confronté le jeune couple. Habitée par un sentiment de culpabilité, Martha aimerait pouvoir donner le corps de son bébé à la science, tandis que Sean cherche plutôt à traîner en justice la sage-femme en l’accusant de négligence.

Un rôle exigeant

Connue pour son interprétation de la princesse Margaret dans la série The Crown, l’actrice britannique Vanessa Kirby livre une performance exceptionnelle dans ce rôle complexe et exigeant. Son jeu éblouissant, notamment dans la déchirante scène de l’accouchement, vaut à lui seul le détour. Kirby a remporté le prix de la meilleure actrice à la dernière Mostra de Venise et on peut déjà lui prédire à coup sûr une nomination aux Oscars.

Shia LaBeouf et la légendaire Ellen Burstyn (qui joue la mère de Martha) offrent aussi des prestations émouvantes.

Autre sujet d’intérêt pour le public québécois : même si son intrigue est campée à Boston, Pieces of a Woman a été tourné à Montréal, l’an passé. On reconnaît d’ailleurs très bien la métropole québécoise dans plusieurs scènes du film.

Renaître (4/5)

Un film de Kornél Mundruczó

Avec Vanessa Kirby, Shia Labeouf et Ellen Burstyn. Disponible sur Netflix