Un octogénaire porté disparu à Montréal

La police de Montréal sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 85 ans porté disparu depuis mercredi.

Benoît Fauteux a été vu pour la dernière fois aux environs de 10 h dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

L’octogénaire à la peau blanche pourrait fréquenter l’île de Montréal, notamment le secteur des rues Ontario et Cartier.

Selon les indications de l’avis de recherche émis par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’homme mesure 1,82 m et pèse 83 kg. Il a les cheveux gris et les yeux bleus et parle français et anglais.

Il portait un coupe-vent rouge sous un manteau d’hiver gris foncé.

Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Quiconque a de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en composant le 911.